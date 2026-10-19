Care sunt preţurile la carburanţi, 19 octombrie 2026. Preţul la benzină a scăzut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 19 octombrie 2026, preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, preţul la benzină a scăzut cu cinci bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină standard sau benzină premium. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 10,06 şi 10,12 lei, în timp ce un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,54 şi 10,69 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de motorină standard continuă să coste între 10,86 şi 10,92 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 11,71 şi 11,83 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

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Pentru 19 octombrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,89 lei şi litrul de motorină cu 10,69 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 10,04 lei şi vând litrul de motorină cu 10,83 lei.