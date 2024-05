Casa pe care miliardarii lumii n-ar putea s-o cumpere nici dacă şi-ar pune banii laolaltă. Cum a ajuns proprietatea un magnet pentru bogaţi

Un refugiu de lux din Insulele Pacificului, cu acces ușor la o pârtie de schi, teren de golf și podgorii întinse, aflat la doar câteva minute de un aeroport internațional, a devenit un magnet pentru miliardarii americani. Singura problemă? Proprietatea se află în Noua Zeelandă, unde legile pentru cumpărarea de imobile rezidențiale de către străini sunt draconice. Singurele excepții sunt cetățenii australieni și singaporezi, datorită acordurilor comerciale preexistente.

Proprietatea este o casă de 609 metri pătrați, cu trei dormitoare, situată la poalele lanțului muntos The Remarkables. Construită la începutul anilor 2000, casa este pusă la vânzare pentru suma de 7,9 milioane $. "Dacă nu ar fi existat aceste restricții, am fi vândut-o de zece ori până acum", a declarat Russell Reddell, agent imobiliar la New Zealand Sotheby's International Realty, care este singura agenție care se ocupă de vânzare. A existat "un interes mare", dar în mare parte din partea cumpărătorilor străini.

În urma unui scandal de vânzare de paşapoarte în care a fost implicat co-fondatorul PayPal, Peter Thiel, premierul de atunci, Jacinda Ardern, a impus în 2018 interdicţia privind cumpărarea de proprietăţi rezidenţiale de către străini pentru a împiedica cumpărătorii bogaţi din străinătate să acapareze piaţa imobiliară locală.

Casa vânată de bogaţii lumii

Deși, în prezent, această presiune a scăzut, disputele politice au continuat. Anul trecut, noul prim-ministru Christopher Luxon a renunţat la o promisiune din campania electorală de a anula interdicţia şi de a permite străinilor să cumpere case în valoare de peste 2 milioane de dolari neozeelandezi, cu un impozit de 15%, în urma negocierilor de coaliţie cu partidul naţionalist New Zealand First. Speranţele au crescut din nou atunci când liderul New Zealand First, Winston Peters, a declarat în martie că este deschis la ideea de a permite străinilor să cumpere case scumpe dacă aceştia investesc, de asemenea, în ţară.

Dar regulile pentru cei care vor să investească în proprietăţi imobiliare sunt dificil de respectat. Conform legislației din Noua Zeelandă, a fi rezident fiscal înseamnă că o persoană trebuie să fi petrecut 183 de zile în țară, pe parcursul a 12 luni. În plus, rezidenții cu acest statut trebuie să plătească impozit pe venitul mondial, chiar și pe fondurile care nu sunt aduse în țară.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Dacă v-aţi achiziţiona o maşină nouă, aţi opta pentru un autoturism electric? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰