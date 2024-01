Jobul de livrator este din ce în ce mai căutat în zilele noastre, asta pentru că și serviciul în sine este unul foarte solicitat. Fie că vorbim de comenzi de mâncare sau liste de cumpărături, oamenii apelează zilnic la astfel de servicii, pentru că le ușurează viața.

Cât câștigă un șofer la Glovo

Florin Rusu, are 50 de ani, a lucrat 20 de ani în Italia ca șofer pe camioane, dar s-a întors acasă, la Cluj, lovit de dorul de familie. Și spune că nu-i pare rău că a luat decizia asta, potrivit Media9. Mai mult, el a împărtășit cât poate câștiga din acest job și cât de multă muncă implică de fapt.

”Dacă lucrezi 10 ore pe zi, poți face 20-25 sau chiar 30 de livrări pe zi. Au fost zile când am făcut peste 30 de livrări pe zi, iar atunci se dau și bonuri frumoase. De exemplu, la 60 de livrări primim 300 de lei bonus.Fără să pun cheltuielile pe benzină, ulei, frână și celelalte taxe și impozite, ca idee, într-o săptămână am făcut 3.600 de lei. Asta a fost la sfârșitul anului trecut. Dar de aici trebuie scoase cheltuielile pe taxa de aplicație, impozite. Hai să zicem că rămâi cu 3.000 în ”mână”. Dar asta nu se întâmplă de fiecare dată, pentru că s-ar putea ca într-o săptămână să n-ai atât de multe comenzi. Sau să nu lucrezi 10 ore. De exemplu, ieri am făcut 265 de lei, iar alaltăieri, 230 de lei. Nu trebuie să ai 4-5 facultăți, dar trebuie să fii aprig.​”, a relatat bărbatul.

