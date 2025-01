Unul din doi tineri îşi doreşte să devină antreprenor, însă lansarea unei afaceri implică multe riscuri. Şi Victor a simţit pe pielea lui cum este să începi propria afacere. La 28 de ani, a decis să-şi deschidă un cabinet de avocatură împreună cu foştii colegii de facultate.

A avut curaj să înceapă propria afacere

"Ca orice business la început este foarte dificil. Te loveşti de o serie de probleme pentru care nimeni nu te pregăteşte", a declarat Victor Buju, avocat.

Vezi și

"În primul rând poate subestima capitalul necesar punerii afacerii pe picioare, fără un plan de afaceri bine pus la punct s-ar putea să întâmpine tot felul de provocări. Sunt oameni care au idei de milioane dar din păcate implementarea, execuţia îi aduce în incapacitate de plată", a declarat Florin Leucă, consultat în business.

După stabilirea unui buget, următorul pas ar fi apelarea unui consultant în afaceri. Peste 60% dintre tinerii care vor să fie propriii lor şefi declară că au nevoie de îndrumare.

"Un business consultant astăzi ajută antreprenorii să îşi dezvolte afacerea la adevăratul potenţial trebuie să facă o rediografie a afacerii să vadă exact care e situaţia actuală a acelei afaceri pe bază de cifre, indicatori financiari după care se concepe o strategie alături de parteneri", mai spune Florin Leucă, consultat în business.

"Trebuie să recunosc că la început am fost foarte sceptic, mi se părea un americănism hiperoptimist dar după ce am început efectiv să experimentez anumite şedinţe trebuie să spun că sunt foarte încântat. Un consultant de afaceri te ajută să dai zoom in şi să rezolvi anumite probleme şi procese", susţine Victor Buju, avocat.

În cazul femeilor, există şi programe gratuite de mentorat.

"Este o zonă de programe, evenimente educaţionale care ajută şi ghidează să se dezvolte pe partea de carieră, să se conecteze cu alte femei, să facă zona aceasta de networking. Evenimentele au în componeţă mai multe subiecte pe care le ating şi este clar şi zona asta de business coach şi financiar, este partea asta de branding şi comunicare", a declarat Mirela Munteanu, antreprenor.

"Am învăţat cum să devin o persoană încrezătoare şi să mă descurc în orice situaţie. În viitor îmi doresc să evoluez pe partea de design, îmi doresc poate să îmi deschid o firmă", a declarat Alexandra Elena Picu.

Conform studiilor, femeile resimt mai puternic decât bărbaţii barierele din mediul de afaceri.

Andra Costea Like Mi-am început călătoria ca jurist crezând că asta este singura metodă de a lucra cu adevărul. Curiozitatea şi ambiția însă m-au împins să explorez întotdeauna profunzimea fiecărei povești iar asta m-a făcut să realizez predilecţia mea către jurnalism. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va fi recuperat tezaurul dacic furat, după arestarea suspecţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰