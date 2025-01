Cât câştigă un stivuitorist în Germania: "Programul e foarte flexibil: 8 ore, între care 4 ore stau pe telefon, pe TikTok

"La experienţa mea de 5 ani de zile eu am ajuns la un salariu de 3.400 de euro. Eu zic că e un salairu destul de bun, am şi o experienţă foarte vastă în spate, am lucrat în Baia Mare, Maramureş şi am fost stivuitorist la un depozit de scândură. Programul de muncă e foarte flexibil: 8 ore, între care 4 stau pe telefon şi mai verific una alta, un TikTok. Acum să-mi ziceţi voi, e mult sau puţin?", spune tânărul într-un videoclip postat pe contul lui de TikTok.

Salariul unui stivuitorist în Germania variază în funcție de experiență, regiune și angajator, transmite Roger24. Conform ofertelor de muncă disponibile, remunerația poate fi structurată astfel:

Salariu orar brut: între 13,50 € și 15,20 € este salariul brut pe oră, în funcție de experiență și durata angajării, pentru un stivuitorist în Germania. Dacă lucrezi 40 de ore pe săptămână, salariul brut lunar ar fi între 2.160 € și 2.432 €.

Pe lângă salariu, unele firme oferă și diurnă zilnică de aproximativ 12 € pe zi, ceea ce poate crește venitul total.

Astfel, un stivuitorist poate câștiga un salariu net lunar de aproximativ 2.500 €, în funcție de numărul de ore lucrate și de diurna oferită.

Este important de menționat că aceste valori pot varia în funcție de angajator, locație și experiența profesională a candidatului.

