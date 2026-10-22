Gogoșari copți pe plită, borcane aliniate pe rafturi și varză pusă la murat în butoi. Pentru generații la rând, toamna a însemnat cămara plină pentru iarnă. Dar tradiția se schimbă. Piețele sunt pline de legume, iar prețurile sunt chiar mai mici decât anul trecut. Și totuși, cumpărătorii sunt tot mai puțini.

Toamna aceasta, cămara se umple tot mai greu. Producătorii au marfă din belșug, însă nimeni nu mai cumpără cu sacul, ca altădată.

"Vin, dar în număr mai mic. Prețurile, să știți, că sunt mai mici ca anul trecut. În privința prețurilor, nu este asta un motiv ca să renunțe", a spus Marinela Popa, producător.

"Nu avem timp. Noi, tinerii, nu, luăm de la bunici sau le cumpărăm gata făcute", a mărturisit o tânără.

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Raluca nu a renunțat însă de tot la tradiție. Vine în piață cu mama ei, aleg împreună legumele, iar acasă împart munca. Rețeta rămâne a mamei.

"Momentan o avem pe mămica, care ne pune tot timpul murături și, de obicei, luăm de la ea, are multă experiență", a spus Raluca.

În locul lăzilor întregi de legume, acum se cumpără doar câteva kilograme. Varza costă 3 lei kilogramul, gogoșarii, roșiile și vinetele, 5 lei, iar castraveții, 7 lei.

"Se mai pun, dar în cantități mai mici, nu este ca în anii trecuți. Anul trecut se punea în cantități, cred că, duble. Tineretul nu mai vine, rar ne vizitează", a spus un producător.

Unii preferă să cumpere direct produsele gata preparate.

Cererea mare pentru produse preparate i-a făcut pe unii producători să se adapteze. Cei care vor să simtă gustul de altădată pot cumpăra direct varză murată, zacuscă și alte bunătăți tradiționale, fără a petrece ore întregi în bucătărie.

"Tineretul vine și le cumpără pentru că nu știe să le facă. Nu așa, în cantități mari, dar cât de cât mai cumpără", a spus un producător.

Comoditatea are, totuși, un preț. Un borcan de castraveți murați costă în jur de 20 de lei, unul cu legume asortate, aproximativ 15 lei, iar zacusca ajunge la 20–25 de lei borcanul de 350 de grame. Vestea bună e că prețurile se negociază.