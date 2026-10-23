Ai casă într-o zonă bună? Pregătește-te să scoți mult mai mulți bani din buzunar. Impozitul pe locuință ar putea crește chiar și de 27 de ori, dacă statul va schimba regulile de calcul. Mai exact, nu va mai conta doar cât de mare este casa, ci și cât valorează pe piața imobiliară. Așa că o locuință veche, aflată în centrul Capitalei, ar putea veni la pachet cu un impozit exploziv.

Ar trebui să mai dureze cel puțin câteva luni până când va fi implementată această modificare la impozitul pentru locuințe. Ministrul de Finanțe spune că nu se va întâmpla asta începând din ianuarie 2027, pentru că mai sunt câteva probleme tehnice de rezolvat.

Cât va fi impozitul pe casă în 2027

Guvernul spune că trecerea către noul calcul pe impozit se va face treptat. Impozitul pe casă, astfel, s-ar putea schimba radical. Statul vrea ca în viitor să plătim impozit, după cât valorează de fapt locuința și nu după cum se calculează acum. În prezent, impozitul ține cont de suprafață, de materialul din care ne-a fost construită casa și de zona în care se află.

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Contează foarte puțin care este valoarea reală a casei. De aceea, o casă veche care se află într-un cartier scump plătește în prezent un impozit destul de mic, chiar dacă pe piață acea proprietate valorează mult. Experții fiscali au făcut și un calcul în acest sens. O casă de 150 de metri pătrați, care se află în centrul Capitalei și care a fost construită în anii 30. Acum proprietarul plătește pentru această casă un impozit de aproximativ 1.000 de lei pe an.

Dacă se va trece la noua formă de impozitare, atunci impozitul pentru această casă ar putea ajunge la 27.500 de lei pe an, adică de peste 26 de ori mai mult. Pentru un pensionar, asta înseamnă pensia pe șase sau șapte luni. De aceea, specialiștii avertizează că oamenii care stau în aceste case ar putea să fie nevoiți să-și vândă locuințele.

Și de aceea, experții cer că legea să facă diferența între cei care locuiesc în casa lor și cei care dețin proprietăți pentru afaceri. Nu toată lumea ar urma să plătească mai mult. Simulările arată că în unele orașe, impozitul pentru locuințe ar putea să scadă.