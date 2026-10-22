Două locuri de muncă pot aduce o pensie mai mare, dar nu îi ajută pe români să acumuleze mai repede anii necesari pentru pensionare. Chiar dacă plătesc contribuții din două salarii, un an lucrat în paralel la doi angajatori înseamnă tot un singur an de stagiu de cotizare. Cei care vor să verifice dacă toate veniturile le-au fost înregistrate corect se pot adresa Casei de Pensii.

Peste jumătate de milion de români au mai multe contracte de muncă. Plătesc contribuţii suplimentare la sistemul public de pensii şi la Pilonul II, dar îi aşteaptă venituri mai mari după ce se retrag din activitate.

Cu cât poate creşte pensia românilor care au două locuri de muncă

"În mod clar vom avea o pensie mai mare atât din pensia publică, dar și din pilonul 2. Pentru că la pilonul 2 cotizăm cu o parte din taxele pe care le plătim la stat către pensia publică", a explicat George Moţ, expert pensii.

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Pentru mulţi angajaţi, însă, două locuri de muncă sunt rezolvarea doar pentru prezent, când preţurile cresc constant.

Merită să munceşti în plus pentru o pensie mai mare?

"Două joburi doar pentru gândul că să fie cotizaţie mai mare pentru pensie… asta chiar deloc", a declarat un contribuabil.

"Cu un salariu modest, 10 ani de muncă suplimentară se traduc la valoarea actuală a punctului de pensie în doar câteva sute de lei în plus la pensie. Deci și contribuțiile plătite în acești ani ajung la zeci de mii de lei. Ca să recuperezi acești bani, ar trebui să trăiești ca pensionar peste 20 de ani. Iar sănătatea nu trebuie sacrificată pentru câteva sute de lei la pensie", a punctat Adrian Negrescu, analist economic.

Pensia facultativă, alternativa celor care nu vor să-și ia două joburi

Cei care vor să aibă, însă, suficienţi bani după ce nu mai lucrează, dar fără să se încarce cu al doilea serviciu, există varianta economisirii printr-un fond de pensii facultative.

"Sunt fonduri de pensie la care poți să începi cu contribuții și de 50 de lei pe lună. Dar cea mai simplă și cea mai la îndemână este pensia facultativă pilon 3", a adăugat George Moţ.

Cei care au avut mai multe contracte de muncă pot verifica la Casa de Pensii dacă toate veniturile și contribuțiile lor au fost înregistrate corect.