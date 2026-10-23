Cel mai folosit cod PIN pentru cardurile bancare. Experţii recomandă schimbarea lui imediată

Milioane de oameni folosesc coduri PIN uşor de ţinut minte pentru cardurile bancare, fără să ştie că tocmai această alegere le poate pune banii în pericol. O analiză realizată pe aproximativ 3,4 milioane de coduri numerice de patru cifre a arătat că una dintre combinaţii este folosită de mai bine de o persoană din zece. Specialiştii în securitate avertizează că PIN-urile previzibile sunt printre primele pe care le-ar putea încerca persoanele care vor să obţină acces, fără ştiinţa lor, la un card.

Atunci când retragem bani de la bancomat sau plătim cu cardul, introducem de obicei PIN-ul din patru cifre fără să ne gândim prea mult la el. Mulţi oameni îşi aleg singuri un cod PIN uşor de reţinut, însă fix combinaţiile simple sunt şi cele mai vulnerabile la tentativele de fraudă, scrie Poznat Svet.

Un cod PIN format din patru cifre poate avea 10.000 de combinaţii diferite, de la 0000 la 9999. Dacă oamenii le-ar alege complet aleatoriu, fiecare variantă ar avea aproximativ aceeaşi probabilitate de a fi folosită. În realitate, însă, anumite combinaţii sunt mult mai populare decât altele.

Care este cel mai folosit cod PIN

O analiză realizată de Nick Berry, de la compania DataGenetics, pe o bază de date cu aproape 3,4 milioane de parole numerice de patru cifre ajunse în spaţiul public, a arătat cât de predictibile sunt alegerile oamenilor.

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Pe primul loc se află combinaţia 1234, care reprezintă 10,71% dintre codurile analizate. Cu alte cuvinte, mai mult de unul din zece coduri din baza de date era identic.

Pe locul al doilea se află 1111, cu aproximativ 6%, urmat de 0000, cu puţin sub 2%.

Printre cele mai frecvente combinaţii se numără şi 1212, 7777, 1004, 2000 sau 4444. În primele 20 de poziţii apar inclusiv codurile 2222, 3333, 5555, 6666, 9999 şi 4321.

Rezultatele arată că primele 20 de combinaţii reprezintă împreună peste un sfert din totalul codurilor analizate. Dacă cifrele ar fi fost alese complet aleatoriu, ponderea acestora ar fi fost de numai 0,2%.

De ce aleg oamenii coduri PIN atât de uşor de ghicit

Explicaţia este una simplă. Oamenii preferă combinaţii pe care le pot ţine minte fără prea mult efort. Astfel, ajung să folosească şiruri consecutive de cifre, numere repetate sau modele formate pe tastatura telefonului ori a bancomatului

Un exemplu este codul 2580, care s-a clasat pe locul 22 în analiza DataGenetics. Deşi la prima vedere nu pare o combinaţie evidentă, cele patru cifre formează o linie verticală pe tastatura numerică.

La fel de populare sunt şi codurile inspirate din datele personale de identificare a individului, cum ar fi anul naşterii, ziua de naştere sau alte evenimente importante. Deşi sunt mai uşor de memorat, acestea pot fi şi mai uşor de ghicit de către cineva care cunoaşte aceste informaţii în legătură cu titularul cardului.

Ce recomandă experţii pentru protejarea cardurilor bancare

Compania de securitate informatică ESET avertizează că parolele şi codurile de acces nu ar trebui să conţină combinaţii evidente sau informaţii personale care pot fi aflate cu uşurinţă.

Băncile recomandă, de asemenea, evitarea codurilor PIN previzibile şi folosirea unor combinaţii aleatorii şi diferite pentru diverse servicii.

Astfel, persoanele care folosesc coduri numerice precum 1234, 1111 sau 0000 sunt sfătuite să ia în calcul schimbarea lor cu unele mai greu de anticipat. O combinaţie uşor de memorat poate fi convenabilă, dar şi una dintre primele încercate de cineva care vrea să obţină, în mod ilegal, acces la banii de pe card.