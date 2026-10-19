Cel mai mare diamant din ţară va fi scos la licitaţie cu un preţ de pornire de cinci ori mai mic decât valoarea din catalog. Aşa ceva se întâmplă doar când piese rare sunt vândute de proprietari celebri care vor să îşi ascundă, însă, identitatea.

Cel mai mare diamant din România este scos la licitaţie în premieră. Montat în platină, cu un preţ de listă de 260.000 de euro, porneste acum de la 50.000 de euro.

"Are o provenienţă care își dorește să își păstreze anonimatul. Este foarte accesibil preț comparabil cu operele marilor maeștri. Cap de copil realizat de Tonița pornește de la 50 de mii de euro, și celebre flori Garofițe, realizată de Ștefan Luchian", spune Anca Bejan, consilier Palatul Cesianu.

Inelul, comandă specială, a fost confecţionat manual de bijutierii de la celebra casă Aletto, cu piatra centrală încadrată de încă două diamante.

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La fel de specială este și colecția de smaralde columbiene. Sunt cele mai rare și cele mai clare pietre prețioase de acest tip. Iar în această licitație cele mai deosebite sunt montate pe un set de trei cercei. E unicat în lume. Prețul de pornire este de 11 mii de euro.

Întreaga colecţie poate fi admirată gratuit înainte de licitaţia programată joi.