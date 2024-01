Localnic: Să vadă, de aia vine, să văd cetatea. Păi dacă e închisă, cum s-o văd de aici?

Turist: Păcat că am ajuns până aici, dar sperăm că data viitoare să fie mai ok.

"Proiectul pentru reabilitarea Cetății Râșnov are o valoare totală de aproape 21 de milioane de lei, dintre care peste 13 milioane de lei sunt bani europeni. E al patrulea an în care cetatea rămâne închisă, iar turiștii trebuie să se mulțumească doar cu vizitarea curții exterioare" , transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

Unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România rămâne cu lacătul pe poartă. Pentru al patrulea an la rând turiştii care vor să viziteze Cetatea Râşnov sunt nevoiţi să facă... cale întoarsă. Asta după ce constructorul angajat să reabiliteze destinaţia turistică încă se judecă cu autorităţile locale. Chiar dacă lucrările sunt finalizate doar pe jumătate, monumentul nu va fi redeschis curând.

