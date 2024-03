Un bărbat de 45 de ani din Iaşi a recurs la un gest extrem pentru a-şi recupera bunurile din apartamentul în care locuia, împreună cu familia, în chirie. Acesta s-a urcat pe un bloc cu patru etaje şi sub privirile îngrozite ale soţiei, a ameninţat că se aruncă în gol. Cel care le-ar fi confiscat lucrurile ar fi fost chiar proprietarul apartamentului în care locuiau, chiar dacă familia susţine că şi-ar fi achitat chiria.

Reporter: De ce aţi vrut să faceţi gestul ăsta?

Bărbat: Pentru că proprietarul nu îmi dădea tratamentul şi lucrările din casă ale copiilor.

Reporter: Şi chiar voiaţi să vă aruncaţi?

Bărbat: Da, că eram nervos.

Este declaraţia disperată a lui Alin, care a fost la un pas de a se sinucide pentru bunăstarea copiilor lui. Deşi trăiau în sărăcie, iar banii le ajungeau cu greu de pe o zi pe alta, bărbatul închiriase un apartament micuţ pentru a locui cu familia. Chiar dacă familia susţine că şi-ar fi achitat toate dările către proprietar, acesta le-ar fi pus sechestru pe apartamentul în care aveau toate bunurile.

Soția lui Alin: A spus că "dacă dumneavoastră nu îmi daţi buletinul, eu vă sechestrez".

Mai mult, soţia lui Alin susţine că proprietarul i-ar fi cerut favoruri sexuale fiicei minore, în schimbul prejudiciului.

Soția lui Alin: "Fata dumneavostră vine cu mine în apartament". Am zis: "Radu, tu nu o pune pe fata mea să vină cu tine la apartament, că ea e mică are 12 ani"

Picătura care a umplut paharul

Umilit şi furios că nu poate să îşi protejeze proprii copii, bărbatul s-a urcat pe un bloc cu patru etaje şi a ameninţat că se va arunca în gol. Disperată, soţia a încercat să îl facă să renunţe la plan.

Soția lui Alin: Nu știam ce este în capul lui, pur și simplu.

Reporter: Nu ați reușit să îl convingeți?

Soția lui Alin: Nu. I-am zis: Alin, dă-te jos, că nu e ok ce faci.

Martori la gestul şocant au fost şi vecinii bărbatului.

Vecin: Eram în bucătărie și am scos capul și imediat am ieșit să văd ce se întâmplă. O luat foc ceva. Am coborât jos.

După aproape două ore în care toată lumea a stat cu sufletul la gură, Alin a fost coborât de pompieri cu ajutorul unei autoscări. Bărbatul a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola pentru tratament de specialitate.

