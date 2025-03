Palatul Culturii din Iaşi, clădirea emblematică a orașului, care adăposteşte patru muzee de talie mondială, este pe locul 2 în topul celor mai recenzate muzee din România pe Google Maps, după Muzeul Grigore Antipa din Bucureşti. "Sperăm ca la următoare recenzie să fim pe locul 1. Vine totodată să certifice această calitate a serviciilor culturale pe care palatul culturii şi intreaga echipa le ofera comunităţii", a declarat Andrei Apreotesei, manager palat.

Clădirea se întinde pe 36.000 de metri pătraţi, are 298 de încăperi, şi a fost restaurată opt ani cu 26 de milioane de euro. Conducerea Palatului plănuieşte ca anul acesta să deschidă noi spaţii expoziţionale, iar unele dintre cele mai inedite ar fi pivniţele Palatului, care nu au mai fost deschise publicului până acum. Aceste galerii au peste 400 de ani vechime şi duc către beciul lui Vasile Lupu. Palatul Culturii de la Iaşi are peste 450.000 de vizitatori în fiecare an.

Şi Delfinariul din Constanţa e în topul recenziilor Google Maps. Are peste 26.000 de aprecieri. "Cea mai aglomerată lună e august, pe urmă jumătatea de septembrie, ultimele 2 săptămâni din iulie, asta ar fi topul", a declarat Dănuț Dincă, director CMSN Constanța. Biletul de intrare pentru o reprezentanţie de 30 de minute costă 30 de lei în extrasezon şi 60 de lei în timpul verii pentru adulţi, iar copiii primesc reduceri. Conducerea Delfinariului vrea să aducă încă trei delfini şi să introducă în spectacolul lor şi numere cu lei de mare şi pinguini.

