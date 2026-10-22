Cine sunt copiii care pot primi 250 de lei lunar de la Primărie. Condiţii care trebuie îndeplinite

Copiii din Sectorul 1 al Capitalei vor putea primi câte 250 de lei pe lună pentru a merge la sport, începând cu 1 ianuarie 2027. Consiliul Local a aprobat un program prin care familiile eligibile vor beneficia de sprijin financiar pentru plata abonamentelor la cluburi sportive. Ajutorul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, cu anumite condiţii, însă.

Consiliul Local a aprobat, în şedinţa de joi, un proiect destinat copiilor care învaţă la o şcoală de stat sau privată din Sectorul 1 şi provin din familii cu venituri nete de cel mult 4.000 de lei pe membru, care beneficiază de bursă socială sau au cerinţe educaţionale speciale, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis joi, sprijinul va putea fi folosit doar la cluburile sportive validate în program. Dacă abonamentul de la clubul ales de familie costă mai puţin de 250 de lei, se plăteşte doar suma respectivă. Dacă este mai scump, familia va achita diferenţa. Programul este prevăzut să înceapă la 1 ianuarie 2027, în limita unui buget anual de maximum 10 milioane de lei.

"Prin proiectul "O şansă la sport", schimbăm sistemul, astfel încât banii publici să fie cheltuiţi mai corect şi mai eficient. Nu mai vrem dosare complicate şi drumuri inutile. Înscrierea se va putea face online sau cu asistenţă pentru părinţii care au nevoie de ajutor. Voucherul pe hârtie va fi înlocuit cu un card nominal, alimentat lunar, care poate fi folosit doar la clubul sportiv ales", a declarat primarul Sectorului 1, George Tuţă.