Apartamentul are 2 camere, 50 de mp şi este situată într-o zonă bună din Cluj-Napoca. Anunţul de închiere a fost postat pe reţelele sociale şi a stârnit amuzament nu doar prin preţul său, ci prin aspectul demodat, ca de pe vremea bunicilor, relatează Ştiri de Cluj. Unii au considerat că ar fi o mai mare investiţie să cureţi şi să scapi de o parte din decoraţiuni şi mobilă.

Apartamentul este şi la vânzare pe aceeaşi platformă, la preţul de 115.000 euro, adică 2.300 de euro per metru pătrat.

"Amenajat clasic"

”Locuința are 2 camere și este situată în Grigorescu langa magazinul Profi. ATENTIE : Este mobilat / utilat / amenajat clasic. Prefer cupluri salariate dar accept si 2-3 studente/ studenti seriosi -care platesc la timp”, a fost anunţul proprietarului.

”Au murit batranii, au facut succesiunea, au gasit oportunitatea”, ”Bă, e 330 ? e 330. Incep azi chiriile de la 500 ? Putea totusi sa dea jos tablourile, bibelourile etc. Dumnezeu s-o ierte!”, ”Dacă are paretar și dormeza, merită dublu! Oportunitatea e doar prețul. În rest, no comment”, ”Oricum, in penultima poza e patul unde a zăcut mă-sa mare până să moară”, sunt o parte dintre comentariile postării de pe Facebook.

