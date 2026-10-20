Cum poţi fi şters din Biroul de Credit. Români, ajunşi pe lista neagră pentru câteva zeci de lei

Ai plătit tot, până la ultimul leu, dar pentru bancă tot rău platnic ești. O întârziere avută la un moment dat, chiar şi de câteva zeci de lei, te poate ține ani întregi pe lista neagră a Biroului de Credit. Tot mai mulţi români ajung în acest registru şi află abia când cer un nou împrumut. Vestea bună: dacă banca nu te-a anunțat, poți scăpa mai repede de istoricul negativ.

Eugen Chiticariu a aflat că e înscris în Biroul de Credit în momentul în care a ajuns la bancă. Voia să ia un împrumut pentru a-şi cumpăra o maşină, însă i s-a zis că nu se poate, căci la un moment dat a întârziat cu plata ratelor.

"A fost un credit foarte mic, până într-o mie de euro. Nişte condiţii precare de sănătate apărute m-au ţinut departe cam vreo 2 luni jumătate de viaţa normală. Şi am şi uitat de chestiunea respectivă, mai ales că imediat cum am revenit la ritmul normal am achitat creditul. A fost o pedeapsă retroactivă nemeritată, pe care aş fi putut s-o evit, dacă aş fi fost informat la timp", a spus Eugen Chiticariu.

A fost şters din Birou, dar doar după ce a apelat la un avocat. Iar povestea lui nu e una singulară. Tot mai mulţi români ajung pe lista rău platnicilor.

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"Au senzaţia că, în momentul în care achiţi creditul trebuie să fii şi şters din birou. Nu este aşa. În birou, datele rămân timp de 4 ani. Se şterg automat în momentul în care a trecut această perioadă", a explicat Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

Poţi ajunge în biroul de credit chiar şi pentru câteva zeci de lei.

"Sume care depăşesc 30 de lei. Pentru orice tip de credit, inclusiv IFN-urile raportează în Biroul de Credit. Carduri de credit, overdraft, ipotecar, de nevoi personale. Raportările în Biroul de Credit se fac după 30 de zile de la data scadentă, cu bulina 1. Şi creştem odată cu zilele de întârziere", a spus Irina Ştefan, broker de credite.

Mai grav e că unele bănci sau IFN-uri nu-şi anunţă clienţii.

"De multe ori clienţii se trezesc că sunt înscrişi în baza de date, fără să fie notificaţi", a declarat Camelia Grădinaru, avocat.

Dacă s-a întâmplat asta, datoria se poate şterge din Biroul de Credit. La fel şi dacă sunt neconcordanţe între plăţile făcute şi raportările băncii.

Tot mai mulți români nu își mai pot plăti creditele. Potrivit BNR, rata creditelor neperformante din bănci a ajuns la aproape 3% şi e de aşteptat să crească până la 3,5% în 2027.

"Să plătim ratele la zi. Ideal ar fi pentru toată să achite ratele cu cel puţin o zi înainte de data scadentă", a mai spus Irina Ştefan.

Fiţi atenţi însă la firmele care vă promit ştergerea din Biroul de Credit. Pe internet sunt o mulţime de astfel de anunţuri, ba chiar unele persoane cer şi bani pentru asta. Pot fi bani pierduţi pentru că nimeni nu poate garanta că n-o să mai apăreţi pe lista datornicilor.