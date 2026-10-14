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Curs BNR, 14 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.10.2026, 13:10 | Modificat la 14.10.2026, 13:12

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 14 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la un nou nivel record, 6,3273 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3393 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7239 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7706 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,35 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,4807 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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