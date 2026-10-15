Curs BNR, 15 octombrie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 15 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfeă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,3104 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7571 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3370 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7356 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 52 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 636,0040 lei.