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Curs BNR, 15 octombrie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.10.2026, 13:24 | Modificat la 15.10.2026, 13:26

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 15 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfeă că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,3104 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7571 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3370 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7356 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 52 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 636,0040 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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