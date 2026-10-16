Curs BNR, 16 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 16 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7558 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 25 mai 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3228 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,7430 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3368 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,77 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 637,7784 lei.