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Curs BNR, 16 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.10.2026, 13:12 | Modificat la 16.10.2026, 13:15

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 16 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,7558 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 25 mai 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3228 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,7430 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3368 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,77 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 637,7784 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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