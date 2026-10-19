Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 19 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Curs BNR, 19 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 19.10.2026, 13:05 | Modificat la 19.10.2026, 13:07

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 19 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la un nou nivel record, 6,3336 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7520 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7591 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3272 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 79 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 636,9848 lei.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
curs bnr 19 octombrie curs valutar 19 octombrie curs euro 19 octombrie curs dolar 19 octombrie curs franc 19 octombrie curs lira 19 octombrie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.