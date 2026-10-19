Curs BNR, 19 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 19 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la un nou nivel record, 6,3336 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7520 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7591 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3272 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 79 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 636,9848 lei.