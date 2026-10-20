Curs BNR, 20 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 20 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a atins un nou nivel record fiind cotată la 6,3416 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3285 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7627 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7516 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 628,6019 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 1 octombrie 2026 şi până în prezent.