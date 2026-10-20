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Curs BNR, 20 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.10.2026, 13:08 | Modificat la 20.10.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 20 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a atins un nou nivel record fiind cotată la 6,3416 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3285 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7627 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7516 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 628,6019 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 1 octombrie 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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