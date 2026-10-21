Curs BNR, 21 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 21 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a atins un nou nivel record fiind cotată la 6,3631 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3297 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7547 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7489 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 75 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 629,3552 lei.