Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 21 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Curs BNR, 21 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu lira sterlină

Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.10.2026, 13:07 | Modificat la 21.10.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 21 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a atins un nou nivel record fiind cotată la 6,3631 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3297 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7547 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7489 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 75 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 629,3552 lei.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
curs bnr 21 octombrie curs valutar 21 octombrie curs euro 21 octombrie curs dolar 21 octombrie curs franc 21 octombrie curs lira 21 octombrie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.