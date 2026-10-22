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Curs BNR, 22 octombrie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 5 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.10.2026, 13:06 | Modificat la 22.10.2026, 13:08

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 22 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de cinci bani şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a atins un nou nivel record, fiind cotat la 5,8104 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3851 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3485 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,7640 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,67 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,6821 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 1 octombrie 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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