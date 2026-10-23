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Curs BNR, 23 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.10.2026, 13:07 | Modificat la 23.10.2026, 13:09

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 23 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7770 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 8 octombrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3495 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3909 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8093 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 617,8007 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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