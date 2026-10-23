Curs BNR, 23 octombrie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 23 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7770 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 8 octombrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3495 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3909 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8093 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 617,8007 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.