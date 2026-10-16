Depozitarul Central, ținta unui atac cibernetic. Deținerile investitorilor nu au fost afectate

Depozitarul Central, prin intermediul căruia sunt realizate tranzacţii la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), anunţă, vineri, că a fost ţinta unui atac cibernetic care a vizat aplicaţia Servicii Online pentru Investitori.

Incidentul a fost identificat în ziua producerii, fiind luate imediat măsurile necesare de investigare şi remediere. Incidentul nu a avut consecinţe asupra serviciilor şi funcţiilor critice şi importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare şi registru, iar deţinătorii de instrumente financiare au în continuare acces la toate serviciile prestate de către Depozitarul Central.

"Depozitarul Central informează că a fost ţinta unui atac cibernetic care a vizat aplicaţia Servicii Online pentru Investitori, incident care a fost identificat în ziua producerii şi pentru care au fost luate imediat măsurile necesare de investigare şi remediere", arată, vineri, Depozitarul Central, într-un comunciat de presă.

Prin intermediul acestei aplicaţii auxiliare sistemului Depozitarului Central se creează conturi de utilizatori destinate investitorilor (persoane fizice române) interesaţi să acceseze serviciile online furnizate de către Depozitarul Central.

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"Incidentul nu a determinat consecinţe asupra serviciilor şi funcţiilor critice şi importante ale Depozitarului Central care vizează activitatea de decontare şi registru, acestea desfăşurându-se în condiţii normale, respectiv nu au fost accesate, modificate şi/ sau alterate deţinerile de instrumente financiare sau informaţii privind tranzacţiile decontate", se menţionează în document.

Deţinătorii de instrumente financiare au în continuare acces la toate serviciile prestate de către Depozitarul Central, inclusiv la cele furnizate prin intermediul aplicaţiei Servicii Online, acestea din urmă fiind disponibile prin canalele de comunicare obişnuite (poştă, prezentarea la ghişeul de la sediul secundar al Depozitarului Central), susţin reprezentanţii Depozitarului Central.

În acelaşi timp, Depozitarul Central a informat autorităţile competente şi colaborează cu acestea pentru analiza incidentului. "Monitorizarea sistemelor a fost intensificată, iar activitatea se desfăşoară în condiţii normale", se arată în comunicat.