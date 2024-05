Doi români au lăsat în urmă visul italian şi au deschis o afacere unică în Botoşani: "Următorul pas este să ne extindem în Horeca"

Sebastian și Ioana Jitariu au lucrat din 2019 într-o cramă din Italia, unde au dobândit suficiente informaţii pentru a-şi deschide propria afacere în ţară. „În Italia am învăţat cum se vinifică, mi-a plăcut foarte mult şi mi-am dorit să ne întoarcem în România şi să aplicăm ceea ce am învăţat acolo. (...) Mi-a plăcut foarte mult ideea de agricultură ecologică. Mai apoi, într-o seară, stând la un pahar de vin cu soţia mea am decis să plantăm o viţă de vie. Aveam teren la părinţii mei aici, în comuna Frumuşica”, a povestit Sebastian Jitariu, potrivit sursei citate.

Aventura pe cont propriu a început în 2021, când au făcut primele vinuri ecologice din soiurile Fetească albă şi Fetească Neagră. Tot ceea ce câştigau în Italia, investeau în crama din Botoşani, dar au fost nevoiţi să mai împrumute bani şi de la familie şi prieteni.

Afacere unică în Botoşani

„Am început cu o suprafaţă de un hectar pe care am plantat Fetească albă, Fetească neagră şi mai apoi Sauvignon blanc, iar anul acesta am extins suprafaţa cu încă două hectare arendată de Fetească albă. Deci în momentul de faţă avem Fetească Albă, Fetească neagră ca şi vinuri, dar şi Sauvignon blanc şi Pinot grisŢ.

Momentan, Crama Jitar produce circa 4.000-5.000 de sticle anual din toate sortimentele, potrivit ZF. Planurile de viitor implică şi deschiderea unui punct gastronomic local şi atragerea de turişti la cramă.

"Avem început un proiect de dezvoltare a unui spaţiu în care să facem degustări şi chiar şi cazare pe viitor, să aducem clienţii, să le oferim o experienţă vitivinicolă plăcută, relaxantă în viile noastre. Pentru cramă, următorul pas este să ne extindem în Horeca”, a mai povestit Sebastian Jitariu.

