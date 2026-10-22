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Euro a ajuns azi la 5,3485 lei. Moneda europeană, în creștere față de ziua precedentă

Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.10.2026, 13:36 | Modificat la 22.10.2026, 13:36

Euro a ajuns la 5,3485 lei, potrivit cursului valutar oficial anunțat joi, 22 octombrie, de Banca Națională a României. Miercuri, moneda europeană era cotată la 5,3297 lei.

Cursul de joi rămâne sub recordul înregistrat la începutul lunii octombrie. Pe 6 octombrie, euro a atins un maxim istoric de 5,3527 lei.

Și celelalte valute importante s-au scumpit în raport cu leul. Francul elvețian a crescut cu peste cinci bani și jumătate și a ajuns la 5,8104 lei, un nou nivel record.

Lira sterlină a fost cotată la 6,3851 lei, în creștere cu peste doi bani, iar dolarul american a ajuns la 4,7640 lei, după un avans de peste un ban și jumătate.

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În schimb, gramul de aur s-a ieftinit cu 3,67 lei și a ajuns la 625,6821 lei, cel mai scăzut nivel din 1 octombrie până în prezent.

Iulia Iancu
I.I.
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