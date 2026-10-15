Europa pariază miliarde pe o soluție care ar putea tempera scumpirile la energie

Operatorii de sisteme de stocare a energiei în baterii din Europa se pregătesc pentru una dintre cele mai profitabile ierni, pe măsură ce fluctuaţiile pe termen scurt ale preţurilor la electricitate se apropie de niveluri înregistrate ultima dată în timpul crizei energetice din 2022, transmite Bloomberg.

Preţurile la gaze se apropie de maximele ultimilor patru ani, pe fondul instabilităţii provocate de războiul din Iran pe pieţele energetice. Acest lucru scumpeşte energia electrică în momentele în care centralele pe gaz sunt necesare pentru a acoperi cererea. În acelaşi timp, capacitatea tot mai mare a parcurilor eoliene şi fotovoltaice din Europa duce, în perioadele cu producţie abundentă din surse regenerabile, la scăderi accentuate ale preţurilor la electricitate. Rezultatul este o diferenţă tot mai mare, pe parcursul unei singure zile, între preţul maxim şi cel minim al energiei electrice.

Pariul Europei

De la ultima criză energetică, Europa a investit aproximativ 40 de miliarde de dolari în baterii, creând o infrastructură extinsă, pregătită să profite de aceste fluctuaţii de preţuri. Iarna care va veni ar putea demonstra, de asemenea, dacă această expansiune este suficient de amplă pentru ca bateriile să îşi îndeplinească promisiunea: aceea de a tempera creşterile bruşte de preţ şi, în cele din urmă, de a reduce costurile pentru consumatori.

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În Marea Britanie, cea mai mare piaţă de baterii din Europa, diferenţa medie dintre preţul maxim şi cel minim înregistrat pe parcursul unei singure zi a crescut cu 80% faţă de anul trecut, ajungând la aproximativ 123 de lire sterline pe megawat-oră în luna septembrie. Se preconizează că aceste fluctuaţii vor deveni şi mai pronunţate în lunile următoare.

"Temperaturile mai scăzute şi intensitatea imprevizibilă a vântului generează deja variaţii mai mari ale preţurilor zilnice la energie, ceea ce creează un context mult mai favorabil pentru baterii", a declarat Paul Sheffield, director comercial la producătorul britanic de energie Drax Group Plc, care îşi intensifică investiţiile în acest sector.

De asemenea, bateriile ar putea contribui la soluţionarea unei probleme structurale mai ample. Pe măsură ce capacităţile de producţie de energie din surse regenerabile cresc şi influenţează piaţa, creşte şi nevoia de capacităţi flexibile. Întrucât Europa se îndepărtează de combustibilii fosili, iar construcţia unor noi centrale nucleare necesită mulţi ani, bateriile preiau tot mai mult acest rol. O gamă largă de actori, de la mari companii energetice şi furnizori de utilităţi până la fonduri de investiţii în infrastructură, îşi îndreaptă atenţia şi capitalul către acest domeniu.

Companiile care fac deja profit

Unii dintre aceşti actori au început deja să facă profit. Harmony Energy Ltd., companie care gestionează 10 instalaţii de stocare în baterii la nivel naţional în Marea Britanie, a înregistrat în luna septembrie venituri de aproximativ patru milioane de lire sterline (5,3 milioane de dolari) la nivelul întregului său portofoliu, cel mai ridicat nivel atins vreodată şi cu 62% peste media înregistrată de la începutul anului, potrivit fondatorului Peter Kavanagh.

Însă extinderea capacităţilor de stocare intensifică şi concurenţa pentru a profita de aceleaşi fluctuaţii de preţ, fenomen pe care industria îl numeşte "canibalizare": pe măsură ce tot mai multe baterii intră pe piaţă, potenţialul de câştig al fiecăreia dintre ele poate scădea.

Kavanagh a explicat că piaţa din Marea Britanie a devenit tot mai aglomerată pe fondul creşterii rapide a capacităţii, ceea ce pune presiune pe veniturile generate de fiecare baterie. Cu toate acestea, el a subliniat că piaţa rămâne suficient de vastă pentru a absorbi o capacitate de stocare semnificativ mai mare.

Potrivit analiştilor de la BloombergNEF, capacitatea bateriilor la scară industrială din Marea Britanie ar urma să ajungă la 10,4 gigawaţi în acest an, faţă de aproximativ 2 gigawaţi în 2022.

Această expansiune rapidă din Marea Britanie se regăseşte şi în alte părţi ale Europei. În Germania, capacitatea bateriilor la scară industrială va creşte până la aproximativ 4,6 gigawaţi în acest an, de la 1,2 gigawaţi în 2022, în timp ce în Franţa aceasta se va cvadrupla, ajungând la 1,2 gigawaţi.