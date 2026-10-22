Ajutorul la plata facturilor ar putea fi acordat automat, fără drumuri la primărie şi fără tichete la poştă. Guvernul propune un sistem unic pentru milioane de oameni care câştigă mai puţin de 3.500 de lei pe lună, iar reducerile ar urma să apară direct pe factură după mai multe verificări. Cine are venituri mici trebuie să ceară separat mai multe ajutoare. Doar că în aceste condiţii instituțiile statului și furnizorii ar trebui să-și conecteze bazele de date și să schimbe modul de calcul al facturilor.

Rămâne de văzut în cât timp se va mobiliza noul guvern și în cât timp va implementa această soluție.

Acest ajutor va fi scăzut din factură. Ar putea beneficia de sprijin pentru plata facturilor la electricitate aproximativ 1,7 milioane de oameni. Iar pentru plata facturilor la gaze, ajutorul ar putea ajunge tot la 1,7 milioane de oameni.

Crește și pragul de venituri. Vorbim despre cei care au venituri de până la 3.500 de lei. Până acum, sprijinul era acordat doar celor care aveau venituri de până la 2.000 de lei.

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Însă nu a fost anunțată valoarea acestui sprijin. Am putea vorbi despre câteva zeci de lei pe lună pentru plata facturilor.

În prezent, cei care au venituri mici trebuie să facă mai multe drumuri la Primărie, dar și la Poștă, pentru a primi ajutor. Există deja un ajutor pentru încălzire, care poate ajunge până la 500 de lei, în funcție de venit. De asemenea, mai există un supliment pentru energie, cuprins între 10 și 70 de lei pe lună.

Se mai acordă și un sprijin pentru factura la electricitate, în valoare de 50 de lei pe lună. Toate aceste ajutoare ar trebui cumulate și scăzute direct din factură.

Ar trebui să vedem măsura implementată într-un timp cât mai scurt, pentru că vedem deja că plătim facturi mai mari atât la gaze, cât și la electricitate.

De anul trecut, de când s-a liberalizat piața de energie, facturile la electricitate au crescut cu aproximativ 70%. Vine și frigul, iar facturile la gaze naturale vor crește, cu siguranță.