Facturile la energie ar putea rămâne plafonate și după 1 aprilie. Scenariile aflate pe masa autorităţilor

Principala variantă luată în calcul este menținerea sistemului actual de compensare-plafonare, în contextul instabilității regionale cauzate de sistarea tranzitului de gaz rusesc prin Ucraina și situația din Republica Moldova.

Plafonarea facturilor la energie

Întrebat, la Antena 3 CNN, care va fi diferența între factura pe care o plătim acum la energie, la gaz, la curent, și factura pe care o vom plăti în momentul în care se va elimina această plafonare, Burduja răspunde: "apropo de data de 1 aprilie, e posibil să nu fie nicio diferență. Între scenariile pe masa noastră este să continuăm actuala schemă de compensare".

Această schemă, "cu bune, cu rele", a asigurat pentru români un preț stabil și rezonabil la facturi, declară ministrul.

"Un alt scenariu este să țintim mai bine sprijinul, adică românii care cu adevărat nu-și permit să plătească facturile la utilități, să beneficeze de un sprijin din partea statului român, sub forma unui voucher sau sub forma unui alt mecanism de compensare, astfel încât să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Dar, ca să liniștesc puțin temerile, dacă ne uităm pe ofertele de acum din piață, pe prețurile actuale, și le găsim pe site-ul ANR, chiar îi rog pe toți românii să facă asta ... Să intre pe site-ul ANR și să vadă ofertele și să o aleagă pe cea mai mică. De ce e foarte important, vă explic imediat. Vor vedea acolo oferte pe 12 luni, cam la 1 leu per kWh. Pentru un român care are astăzi consum acasă de peste 300 kWh pe lună, asta înseamnă o reducere a facturilor de la plafonul maxim de 1,3 lei per kWh la 1 leu. Deci o reducere de 30%", afirmă Burduja, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă respectivele contractele nu înseamnă o bătaie de cap birocratică, ministrul spune: "Nu. Asta nu știu foarte mulți români. Deci e un proces care se face integral online și este extrem de rapid și foarte simplu. Mai mult, dacă românii ar face asta în număr mare, ce s-ar întâmpla? Ar pune presiune pe furnizori care ar coborî succesiv prețurile și ar veni cu oferte extrem de competitive".

Situaţia consumatorilor vulnerabili

În ce privește consumatorii vulnerabili, Burduja menționează persoanele cu venituri reduse, de până la 2.000 de lei, însă această variantă ar avea nevoie de modificarea legislației privind consumatorul vulnerabil. Acum, 90.000 de gospodării se încadrează în această categorie.

"Știrea zilei de azi este că Romgaz va intra pe segmentul de furnizare, inclusiv pentru consumatorii casnici. Pentru că atunci când ai producție de gaz, este de înțeles să ai și furnizare. Este o companie serioasă, are proiecte mari" și va avea prețuri foarte competitive, afirmă Burduja.

