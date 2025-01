Oraşul care a decis să scadă valoarea impozitelor pe clădirile nerezidențiale şi să suspende taxa de turism

Veşti bune pentru antreprenorii din municipiul Alba Iulia! Consilierii locali au decis să micşoreze taxele pe care firmele le plătesc pentru imobilele în care activează. Decizia a fost luată după ce patronii mai multor firme din oraş, nemulţumiţi de taxele mari pe care trebuie să le achite, au făcut o petiţie către consiliul local prin care cereau micşorarea impozitului pe clădirile nerezidenţiale. În plus, Primăria a decis să suspende taxa de turism, sperând că astfel va atrage mai mulţi turişti.

Anul 2025 a început bine pentru antreprenorii din Alba Iulia. Consilierii locali au votat scăderea impozitului pentru imobilele folosite de către societăţile comerciale.

"Ca să evităm mărirea cu 10,3% a procentului de inflaţie, am redus cota de impozitare de la 1,3% la 1,225%, în aşa fel încât persoanele juridice vor plăti aceleaşi taxe şi impozite, la acelaşi nivel, la acelaşi cuantum, ca în anul 2024", a declarat Gabriel Pleşa, primarul municipiului.

Decizia a fost luată după ce, în luna noiembrie a anului 2024, mai multe firme din Alba Iulia au trimis o solicitare către administraţia locală prin care cereau micşorarea impozitului pe clădirile nerezidenţiale cu aproximativ 25%.

Vezi și

"Această diminuare a taxelor vine ca rezultat al unui demers colectiv al antreprenorilor locali. Au fost peste 60 de companii care au depus această petiţie, care şi-au exprimat dorinţa lor de reducere a acestei taxe şi ne bucurăm că răspunsul a fost unul pozitiv", explică Iulia Guş, director de marketing. "Consilierii locali au acceptat această petiţie şi rezultatul este unul benefic pentru agenţii economici de pe raza municipiului Alba Iulia", spune antreprenorul Andrei Barbu.

Măsura îi bucură pe antreprenori

O măsură care nu îi poate decât bucura pe antreprenori. Mai mult, impactul s-ar vedea şi în turism. "Nu impactează doar compania, impactează şi turiştii care urmează să vină în Alba Iulia, pentru că reducerea acestei taxe înseamnă posibilitatea noastră de a investi în măsuri pentru a creşte confortul turiştilor care vin în oraş", spune Iulia Guş.

Şi acesta nu este singurul sprijin pe care firmele îl primesc. "Am suspendat pentru un an de zile şi taxa pe turism. 2:22 Şi a fost extrem de bine primită. Chiar am fost sunat de câţiva administratori, câţiva patroni de firme chiar mari de producţie din servicii care au zis da, în sfârşit vedem o acţiune a autorităţii locale în sprijinul mediului de afaceri", mai spune edilul. Deşi impozitul pe clădirile nerezidenţiale a scăzut în Alba Iulia, acesta rămâne destul de ridicat. Spre exemplu, în Cluj-Napoca se plăteşte 1%, iar în Oradea 1,15%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Căutaţi un al doilea job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰