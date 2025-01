Evenimente în Bucureşti, vineri 10 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 10 ianuarie, înseamnă doar o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, mai toţi bucureştenii încep să-şi facă o serie de calcule importante în legătură cu posibilitatea petrecerii unor ore libere într-un mod cât mai plăcut.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente ce i-ar putea interesa pentru vineri, 10 ianuarie 2025, indiferent că vorbim de concerte, spectacole, evenimente speciale sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 10 ianuarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00 cu piesa "Vânătoarea", care se joacă la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu. De la ora 18.30 avem "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier, iar de la ora 19.00 avem, ca de obicei, o mulţime de piese precum "Frumosul şi Bestiile", la FF Theatre, "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare, sau "Creatorul de teatru", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Şi tot de la ora 19.00 se joacă şi "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Şapte minute după miezul nopţii", la Teatrul Excelsior, "Artă", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "O relaţie deschisă", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, vineri 10 ianuarie

Vineri, 10 ianuarie, avem, printre altele, un nou concert simfonic susţinut de solista Sayaka Shoji, la Ateneul Român, de la ora 19.00. Şi tot de la ora 19.00, în Quantic Pub, avem începutul evenimentului intitulat "We Are The Underground Festival".

Tot vineri mai avem şi concerte susţinute de Mircea Tiberian în Green Hour Jazz Cafe, de la ora 20.00, trupa Timpuri Noi în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, trupa Friends în Beluga Music & Cocktails, de la ora 22.00, şi trupa Bedda Band în True Club, de la ora 22.00.

Evenimente speciale în Bucureşti, vineri 10 ianuarie

La capitolul evenimente speciale putem trece cu încredere două astfel de evenimente. În primul rând este vorba despre dezbaterea "On time. Colecționarea de artă contemporană", care se desfăşoară la Muzeul de Artă Recentă, de la ora 18.30.

Pe de altă parte, de la ora 21.00, în Daimon Pool&Club, avem ceea ce se cheamă "Star Wars Party", eveniment în care fanii seriei Star Wars sunt invitaţi să-şi demonstreze talentul în dans pe ritmuri de salsa, bachata şi kizomba.

