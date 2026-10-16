Fraudă în numele ANAF: siteuri false care utilizează numele instituţiei ca să fure date personale

Fraudă în numele ANAF. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atrage atenţia contribuabililor asupra apariţiei unor site-uri frauduloase care utilizează în mod abuziv numele instituţiei pentru a colecta ilegal date personale, fiscale şi bancare.

"Aceste pagini de internet solicită utilizatorilor informaţii sensibile, precum CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date referitoare la conturile bancare, solduri sau venituri lunare. ANAF recomandă ferm contribuabililor să nu furnizeze date cu caracter personal, bancar sau fiscal prin intermediul unor formulare regăsite pe astfel de platforme neoficiale", se menţionează într-un comunicat al agenţiei.

Fraudă în numele ANAF

În cazul în care a fost accesată accidental o astfel de platformă sau au fost oferite informaţii sensibile, reprezentanţii ANAF recomandă contactarea de urgenţă a autorităţile competente şi, dacă este cazul, a instituţiei bancare.

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"Reamintim că ANAF a dezvoltat şi pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, serviciul Spaţiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituţia. Recomandăm contribuabililor: să nu furnizeze date personale sau bancare; să nu instaleze aplicaţii la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF; să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF", se subliniază în comunicat.

Potrivit sursei citate, ANAF colaborează cu instituţiile competente pentru combaterea acestor fraude şi va continua informarea publicului pentru prevenirea unor astfel de situaţii.