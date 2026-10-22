Italia, paralizată de protestele camionagiilor. Guvernul scoate 175 de milioane de € ca să oprească blocajele

Încep să se atenueze protestele camionagiilor din sudul Italiei. Supărați pe scumpirea motorinei, şoferii de TIR au blocat drumurile, au paralizat transportul de alimente și combustibil și au dus la penurii în unele supermarketuri, benzinării și chiar spitale. Guvernul italian a aprobat azi un pachet de ajutoare de aproximativ 175 de milioane de euro care include şi agricultorii, și pescarii afectați de scumpirea motorinei. Blocajele au început să fie ridicate în unele regiuni, dar în altele continuă mobilizarea până la negocierile programate pentru 27 octombrie.

Guvernul Italiei a aprobat azi prin decret să acorde ajutoare suplimentare de 175 de milioane de euro pentru transportatorii, agricultorii și pescarii, afectați de creșterea prețului la motorină.

105 milioane de euro pentru camionagii, dar blocaje continuă

Cea mai mare parte a banilor, peste 105 milioane de euro, este destinată transportului rutier, sub forma unor facilități fiscale. Agricultura va primi 60 de milioane de euro, iar sectorul pescuitului, 10 milioane de euro, sub formă de ajutoare nerambursabile, potrivit ANSA.

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De săptămâna trecută, transportatorii italieni au blocat drumuri și autostrăzi pentru a protesta față de prețurile ridicate ale carburanților.

În cursul zilei, reprezentanții transportatorilor din Sicilia au declarat că blocajele de aici vor fi ridicate, în urma discuțiilor cu Guvernul. Și în Calabria, principala organizație implicată a suspendat protestul, iar aprovizionarea magazinelor a început să revină la normal.

În schimb, în Campania, regiunea Napoli, unele blocaje continuă, iar în Puglia au fost ridicate doar parțial. Negocierile cu guvernul italian urmează să continue.

Şoferii de camion care încearcă să treacă de blocaje, escortaţi cu poliţia

Guvernul de la Roma a anunțat că depune eforturi pentru a asigura transportul produselor de bază, inclusiv al alimentelor și medicamentelor. A început să escorteze cu poliția camioanele care încearcă să treacă de blocajele rutiere.

Rafturi goale în magazine, penurii în benzinării, ambulanţe fără combustibil

Protestele au provocat perturbări grave în Campania. Aici a fost afectată aprovizionarea supermarketurilor, a benzinăriilor și chiar a spitalelor, a declarat pentru postul de radio RAI adjunctul ministrului Infrastructurii.

La Napoli, penuria de combustibil a îngreunat deplasarea medicilor către spitale și clinici, precum și intervenția ambulanțelor în situații de urgență, a declarat Bruno Zuccarelli, președintele Ordinului Medicilor din Napoli

"Înțelegem îngrijorările șoferilor de camioane, dar facem apel la un protest responsabil. Aprovizionarea cu combustibil pentru ambulanțe trebuie garantată, iar personalul medical trebuie să poată ajunge la locul de muncă", a transmis acesta.

Protestele camionagiilor lasă Italia fără mozzarella

Deşi au existat probleme serioase, cabinetul premierului Meloni a calificat drept "ridicol" un articol apărut pe prima pagină din Il Fatto Quotidiano, în care se sugera că sediul Guvernului de la Roma a rămas fără hârtie igienică din cauza blocajelor.

Antonio Ferraioli, director al firmei de sosuri și paste La Doria, a declarat pentru cotidianul La Repubblica că a oprit producția în șapte fabrici din sudul Italiei și a trimis jumătate din angajați în concediu forțat.

"Dacă protestul continuă, produsele din sudul Italiei vor dispărea de pe rafturile supermarketurilor din întreaga țară și vor fi înlocuite cu produse din import sau din alte regiuni ale Italiei", a avertizat el.

Blocajul șoferilor de TIR a paralizat și producția celebrei mozzarella din lapte de bivoliță din regiunea Campania. Laptele nu mai poate ajunge la fabricile de brânzeturi din Napoli, iar mozzarella nu mai poate fi livrată clienților. Pierderile sunt estimate la 3 milioane de euro în doar 24 de ore.