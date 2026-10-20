Leguma cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie. Românii o pot cultiva în grădină

O legumă cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie, începe să fie cultivată în grădinile românilor.

Castravetele mexican Victor a fost aclimatizat în România și omologat de Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, care va vinde și în primăvara anului viitor răsaduri pentru cei care vor să îl cultive acasă, scrie Economica.net.

Originară din America Centrală și Mexic, leguma are aspectul unui pepene în miniatură și este cultivată în România din 2022. Stațiunea din Buzău o crește în sere, pe o suprafață de 330 de metri pătrați, în principal în scop de cercetare.

Castravetele mexican este apreciat pentru conținutul de fibre, vitamina C și antioxidanți, precum polifenolii, flavonoidele și carotenoizii.

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SCDL Buzău a omologat soiul Victor în 2024 și încearcă de atunci să îl facă mai cunoscut în rândul producătorilor. Răsadurile au fost vândute cu 2,5 lei bucata, un preț similar cu cel al unui răsad de roșii, însă interesul cumpărătorilor este încă redus, fiind vorba despre o cultură mai puțin cunoscută în România.

Stațiunea va scoate din nou la vânzare răsaduri în primăvara anului viitor, astfel încât românii interesați să poată încerca să cultive castravetele mexican în propriile grădini.