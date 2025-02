Liberalii nu exclud noi majorări de taxe și impozite: "Vremurile nu sunt dintre cele mai bune"

Deputatul PNL Florin Roman consideră că bugetul pe 2025 este cumpătat, dar crede că, în funcție de evoluția economiei și de discuțiile cu instituțiile financiare internaționale, ar putea fi luate în calcul noi majorări de taxe și impozite.

"Eu spun că e un buget cumpătat, în ton cu vremurile, iar vremurile nu sunt dintre cele mai bune, nu doar în România, ci și la nivel european, pentru că chiar Banca Mondială ne dă o estimare de creștere economică în zona euro de aproximativ 1,1%, pe când noi ne propunem în baza indicatorilor macro-economici o creștere de 2,5%", a spus Florin Roman, la RFI.

La remarca realizatorului că PNL și PSD au mai spus în trecut că nu vor majora taxe și impozite și cu toate astea au făcut-o și întrebat de ce nu ar fi la fel și acum, deputatul liberal a replicat: "În 2024, chiar eu, în calitate de deputat, am depus acel amendament pentru prima dată în 34 de ani în legea bugetului de stat, în care am spus foarte clar că nu creștem impozite și taxe și anul trecut, cu excepția prevederilor de la finele anului 2023, nu au existat majorări de impozite și taxe. Eu nu vă spun că nu vom avea majorări de impozite și taxe, că spuneați că PNL, PSD, UDMR spun că nu vor fi. Eu cred că trebuie să fim oameni raționali, să urmărim exact care sunt efectele implementării Ordonanței trenuleț, avem și o vizită a Băncii Mondiale în România, care ne va face o prognoză foarte clară pe ceea ce urmează și eu nu exclud că nu vor exista discuții vizavi de noi modificări fiscale. Sigur că noi nu ne dorim și tocmai din acest motiv am acceptat să mergem pe varianta asta de buget, care reduce practic cheltuielile și ne ajută în îmbunătățirea colectării veniturilor".

Întrebat dacă nu exclude eventuale noi majorări de taxe și impozite, el a spus: "Nu, nu exclud și au fost discuții în spațiul public, atât referitoare la o eventuală creștere a TVA-ului, au fost discuții referitoare la comasarea unor cote, sunt mai multe lucruri care se discută, deocamdată sunt doar scenarii, nu sunt lucruri care s-au convenit, iar acest buget este construit pe cadrul fiscal existent, după adoptarea Ordonanței trenuleț, la finele anului trecut".

Parlamentul dezbate astăzi bugetul României pentru 2025

Potrivit programului aprobat de conducerea Parlamentului, până la ora 13:00 Comisiile pentru buget, finanțe și bănci trebuie să depună rapoartele cu privire la proiectul legii bugetului de stat și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025.

Ulterior, birourile permanente reunite, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, vor stabili timpii de dezbatere în plen a bugetului. În jurul orei 14:00, este programat plenul reunit pentru dezbaterea bugetului. Marți dimineață, bugetul pe acest an a trecut prin comisiile de specialitate, în prezența ordonatorilor principali de credite, fiind date avize favorabile de către parlamentari. În jurul prânzului, au început discuțiile în Comisiile pentru buget-finanțe, care s-au întins până noaptea târziu. Au fost întocmite rapoarte favorabile de către senatorii și deputații din Comisiile de buget.

Proiectul de buget, aprobat pe 1 februarie

O situație aparte a avut loc la aprobarea bugetului Curții Constituționale a României. Discuțiile au fost oprite după ce deputatul USR Claudiu Năsui a cerut precizări în legătură cu un capitol din bugetul CCR. Acesta se referea la asistența socială, unde era propusă suma de 700.000 lei pentru decontarea medicamentelor angajaților instituției și foștilor judecători ieșiți la pensie, sumă care era zero anul trecut. Ulterior, parlamentarii au respins prevederea.

Proiectul de buget pe 2025 a fost aprobat pe 1 februarie de Guvern.

