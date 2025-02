Un englez de 18 ani a murit în Ucraina, chiar în prima lui misiune, la 2 luni după ce a ajuns pe front: "A fost carne de tun"

Război în Ucraina. James Wilton, un tânăr de 18 ani din Huddersfield, un oraș din centrul Angliei, s-a oferit voluntar în aprilie 2024 să lupte pentru Ucraina, la câteva luni după ce a terminat liceul. Decizia, luată cu convingere și pasiune, i-a adus însă moartea. La doar două luni după ce a ajuns pe front, a fost ucis într-un atac cu drone în satul Terny, aproape de Liman, la 120 km de orașul Donețk, ocupat de ruși.

Tatăl său, Graham Wilton, a povestit pentru BBC că James a renunţat la liceu la vârsta de 16 ani, dorind să se alăture armatei britanice, în cele din urmă a ajuns la o scoală prefesională unde a urmat un curs de îngrijire a animalelor. La 17 ani, a început să vorbească despre plecarea în Ucraina. Familia a încercat fără succes să-l convingă să renunțe.

Tatăl l-a văzut ultima dată pe aeroportul din Manchester pe 28 aprilie 2024. De acolo a luat un zbor spre Cracovia, apoi s-a urcat într-un autobuz către Ternopil, unde s-a alăturat Legiunii Internaționale și a urmat un program de pregătire care a durat aproximativ patru săptămâni.

"Avea toată viața înainte"

Nici tatăl, nici mama, nici surorile lui mai mari Sarah, 21 de ani, şi Sophie, 22 de ani, nu și-au dorit ca el să meargă la război, dar nu au reușit să-l facă să se răzgândească. "Presupun că a crezut că va fi un pic o aventură și că a plecat acolo să ajute și să să facă o diferență"

Tatăl său spune că l-a sprijinit fără tragere de inimă: "Dacă nu aș fi făcut-o, m-aș fi trezit într-o dimineață că era plecat". "Aș face schimb de locuri cu el mâine, doar ca să fie acasă, la o halbă de bere, uitându-se la darts. Am 52 de ani, mi-am trăit viața. El avea doar 18 ani. Cine știe ce ar fi putut să facă? Nu a avut o viață, asta e cel mai trist", a spus tatăl său.

În Ucraina, James s-a alăturat Legiunii Internaționale și a urmat un program de pregătire de patru săptămâni. Potrivit site-ului Legiunii Internaționale, voluntarii, care sunt plătiți pentru serviciul lor, își pot rezilia contractul după șase luni. Tatăl său spune că fiul său și camarazii săi erau "prost echipați" și au fost folosiți drept "carne de tun". Cu toate acestea, în conversațiile telefonice cu tatăl său, James nu și-a exprimat regretul pentru decizia luată.

În iulie, în timpul primei sale misiuni, a fost ucis în timp ce traversa un câmp deschis între două tranșee. Cu o seară înainte, îi spusese tatălui său că realitatea era diferită față de așteptările sale. Graham i-a oferit posibilitatea de a veni să-l aducă acasă, dar James nu a luat această opțiune în considerare.

"Mă duc acasă diseară și el nu mai este acolo"

După moartea sa, tatăl său a călătorit în Ucraina pentru a participa la înmormântare. Deși profund îndurerat, Graham spune că James a murit făcând ceea ce credea că este corect. "Este foarte trist și regretabil că nu a apucat să facă diferența pe care și-o dorea."

"Mă duc acasă diseară și el nu mai este acolo, jucând PlayStation. Este ciudat. Cu o seară înainte să plece, am râs, am glumit și am băut o bere împreună. Durerea este copleșitoare", a adăugat tatăl său.

În decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că 43.000 de soldați ucraineni au murit pe front, iar alți 370.000 au fost răniți. Numărul morților din rândul forțelor ruse a fost estimat la aproximativ 200.000. Aceste cifre nu au fost confirmate independent.

