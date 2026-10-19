Benzina s-a ieftinit cu până la 5 bani pe litru în unele stații din țară, în timp ce prețul motorinei a rămas neschimbat pentru a opta zi la rând.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este de 10,06 lei, în timp ce un litru de motorină costă cel puțin 10,86 lei. Însă aceste prețuri diferă în funcție de zonă. Raportat la orașe pe număr de locuitori, în Timișoara sunt cele mai mici tarife, adică 10,04 lei pentru un litru de benzină și 10,89 lei pentru un litru de motorină.

Însă cele mai mici prețuri din țară se înregistrează la Iernut, în județul Mureș, unde un litru de benzină este 9,89 lei, iar un litru de motorină se cumpără cu 10,69 lei.

Ministrul finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea de 25% a accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Între timp, această măsură s-a prelungit până pe data de 31 octombrie anul acesta.

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