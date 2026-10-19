O companie strategică a României ar putea fi reorganizată din temelii. Planul Ministerului Economiei

Ministerul Economiei vrea să transforme Romarm într-un holding industrial care să reunească mai multe domenii de activitate, precum producția de armament, industria navală și cercetarea. Potrivit unui comunicat al instituției, noua structură ar urma să fie administrată de un consiliu de supraveghere și un directorat, pentru a reduce influența politică asupra conducerii companiei, potrivit Agerpres.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a lansat patru documente de politică publică (white papers) prin care pune în dezbatere soluţii pentru reorganizarea ROMARM, monitorizarea Programului SAFE, valorificarea resurselor minerale şi promovarea turistică a României. Documentele, care stabilesc opţiunile de reformă şi paşii concreţi de implementare, sunt disponibile pe site-ul ministerului.

"Aşa cum am promis, publicăm pe site-ul Ministerului Economiei patru documente de poziţionare strategică prin care punem în dezbatere soluţii necesare şi urgente - pentru o cât mai bună implementare. Publicăm aceste white papers pentru că trebuie să ţinem cont, pe de o parte, de instabilitatea politică din România, iar, pe de altă parte, de faptul că unele decizii sunt interinstituţionale. Statul român, nu un politician sau altul, este cel care trebuie să se angajeze la un proces de trei-patru ani de zile care să însemne fuziuni, eficientizări, adunarea în clustere şi aşa mai departe", a declarat Irineu Darău.

Romarm ar putea fi transformată într-un holding industrial

Analiza arată că, în prezent, ROMARM funcţionează ca un simplu intermediar comercial, având o participaţie sub 20% în majoritatea filialelor sale. În context, documentul propune reorganizarea companiei într-un holding industrial integrat, organizat pe clustere specializate (armament, navale, cercetare etc.) şi condus în sistem dualist (consiliu de supraveghere şi directorat) pentru asigurarea depolitizării.

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De asemenea, este stabilit cadrul metodologic prin care Ministerul Economiei va verifica modul în care sunt respectate clauzele de localizare a producţiei în România asumate prin acordurile de cooperare industrială. "Mecanismul propus asigură monitorizarea strictă a fiecărui euro alocat producţiei locale", se mai arată în comunicatul MEDAT.

Documentul conturează şi strategia Ministerului Economiei pentru reducerea dependenţelor industriale şi de securitate faţă de importurile din ţări terţe, în linie cu Regulamentul European privind Materiile Prime Critice (CRMA). Strategia este structurată pe trei piloni majori: dezvoltarea proiectelor strategice de importanţă europeană, având ca punct central investiţia de peste 198 de milioane de euro în extracţia şi procesarea grafitului pentru baterii de la Baia de Fier (SALROM), relansarea cercetării miniere prin Programul Geologic Naţional şi remedierea daunelor ecologice provocate de mineritul istoric.

În domeniul turismului, documentul elaborat în consultare cu reprezentanţii industriei prezintă opţiunile de structurare şi guvernanţă pentru înfiinţarea Organizaţiei Naţionale de Management al Destinaţiei (OMD naţional) şi propune trei variante de guvernanţă (asociaţie de utilitate publică, fond public cu gestiune delegată prin contract multianual sau instituţie publică de interes naţional), menite să asigure un parteneriat echilibrat între stat şi mediul privat.

Ce se va întâmpla cu cele 15 filiale ale Romarm

Obiectivul este crearea unei structuri depolitizate de marketing turistic, având ca principala sursă de finanţare taxele turistice existente, susţine sursa citată.

"Soluţia pentru ROMARM este crearea unui holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, să funcţioneze în sistem dualist şi să fie organizat pe clustere de activitate. În acelaşi timp, prin documentul dedicat programului SAFE, ne asigurăm că orice procent de localizare negociat în proiecte industriale se verifică ban cu ban în economia naţională. În turism, ne dorim o organizaţie naţională total depolitizată, finanţată transparent, care să facă marketing turistic exclusiv pentru interesul României. Vrem să trecem de la decizii blocate la opţiuni clare, analizate şi asumate instituţional", a subliniat ministrul Irineu Darău.