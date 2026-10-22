Subvenţia la curent ar putea fi primită fără să mai pună beneficiarii pe drumuri. Noul Guvern promite un sistem mai simplu pentru cei cu venituri mici. În loc să meargă cu factura la poştă sau la primărie ca să primească ajutorul, vor achita direct suma rămasă după acordarea subvenţiei. Singura problemă este că va mai dura până să se aplice acest sistem.

Milioane de români cu venituri prea mici ca să îşi plătească toate facturile aşteaptă ajutorul pentru electricitate.

Gheorghiţa are o pensie de 1.200 de lei şi primeşte 50 de lei pe lună la factura de electricitate, dar este nevoită să meargă la poştă.

"Mai plăteam şi din mână lumina, că nu ajungeau ăia 50 de lei consumul", a pus Gheorghiţa.

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Acum a depus din nou dosar la primărie pentru ajutorul de încălzire. Speră să primească o sumă mai mare ca să îşi poată cumpăra şi lemne de foc. Noul Guvern promite să simplifice acordarea sprijinului pentru familiile vulnerabile.

Cine are un venit lunar de până în 3.500 de lei n-ar mai trebui să facă drumuri până la poştă sau la primărie pentru a primi sprijin la plata energiei electrice şi a gazelor. Autorităţile vor verifica veniturile şi vor decide care este suma care se scade direct din factură. Ar putea beneficia de acest ajutor aproximativ 4 milioane de români.

"Ideea este foarte bună şi de altfel este cam singurul model care s-a dovedit că funcţionează la nivel european. Problema este că întotdeauna când există aceste sisteme în care trebuie să existe un aplicant, de cele mai multe ori, persoanele nu ajung să beneficieze de sprijinul respectiv", a explicat Mihnea Cătuţi, expert în energie.

Autorităţile nu au anunţat până acum cuantumul ajutorului. Pentru acordarea acestuia, Fiscul, Ministerul Muncii, registrul consumatorilor vulnerabili și furnizorii de energie trebuie să își conecteze bazele de date. În plus, facturile trebuie modificate, iar toate acestea durează.

"De la propunere până la implementare cred că ne aşteptăm la peste un an de zile. Există până la finalul acestui an şi acest sistem cu vouchere care oferă totuşi un ajutor consumatorilor vulnerabili", a mai precizat Mihnea Cătuţi.

Până atunci, românii rămân cu actualele ajutoare. Pentru încălzire, statul acordă până la 500 de lei din noiembrie până în martie, pentru plata gazelor naturale, între 10 și 70 de lei lunar, iar pentru electricitate 50 de lei.