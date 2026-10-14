Preţul aurului, 14 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,35 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 14 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,35 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,4807 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3273 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3393 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7239 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7706 lei româneşti.