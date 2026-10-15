Preţul aurului, 15 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 52 de bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 15 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 52 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 636,0040 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3104 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7571 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3370 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7356 lei româneşti.