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Preţul aurului, 16 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,77 lei

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.10.2026, 13:16 | Modificat la 16.10.2026, 13:18

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 16 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 1,77 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 637,7784 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7558 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3228 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,7430 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3368 lei româneşti.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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