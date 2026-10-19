Preţul aurului, 19 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 79 de bani 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 19 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 79 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 636,9848 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3336 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7520 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7591 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3272 lei româneşti.