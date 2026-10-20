Preţul aurului, 20 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,38 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 20 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 628,6019 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 1 octombrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3416 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3285 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7627 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7516 lei româneşti.