Preţul aurului, 21 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 75 de bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 21 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 75 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 629,3552 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3631 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3297 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7547 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7489 lei româneşti.