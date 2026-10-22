Preţul aurului, 22 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,67 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 22 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,67 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 625,6821 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 1 octombrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de cinci bani şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8104 lei româneşti, a pierdut mai mult de doi bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3851 lei româneşti, a pierdut aproape doi bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3485 lei româneşti, şi a pierdut mai mult de un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,7640 lei româneşti.