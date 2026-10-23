Preţul aurului, 23 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 23 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,88 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 617,8007 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,7770 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3495 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3909 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8093 lei româneşti.