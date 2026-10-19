Preţul unui bitcoin astăzi, luni 19 octombrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 19 octombrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 389.987 lei sau 73.210 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 394.219 lei sau 74.005 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 387.682 lei sau 72.887 euro.