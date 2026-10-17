Benzina s-a ieftinit pentru prima dată în ultimele două luni, după ce OMV Petrom a redus vineri seară prețurile cu 5 bani pe litru, atât în stațiile Petrom, cât și în cele premium OMV, potrivit datelor citate de Profit.ro . Reducerea a fost urmată și de alți distribuitori, inclusiv MOL.

Prima ieftinire a benzinei din ultimele două luni. Cât costă litrul la Petrom și OMV - Sursa: Profimedia

În urma reducerii operate vineri seară, un litru de benzină standard costă 10,06 lei în stațiile Petrom și 10,12 lei în stațiile OMV.

OMV Petrom a redus vineri seară prețurile cu 5 bani pe litru

Și MOL a redus prețul benzinei cu 5 bani pe litru, aducându-l la același nivel practicat în stațiile OMV.

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Socar vinde benzina cu 10,11 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A.

MOL afișează la carburant un preț de 10,12 lei/l.

Potrivit datelor analizate de Profit.ro, ultima ieftinire a benzinei operată de OMV Petrom avusese loc pe 11 august. De atunci, compania efectuase exclusiv majorări de preț, până la reducerea anunțată vineri seară.

Prima reducere după o perioadă de scumpiri

Decizia marchează o schimbare de direcție în evoluția recentă a prețurilor la benzină, după aproximativ două luni în care șoferii au fost nevoiți să suporte scumpiri succesive.

Reducerea de 5 bani pe litru se aplică atât în rețeaua Petrom, cât și în stațiile OMV, iar faptul că și alți distribuitori au urmat exemplul liderului pieței indică o ajustare similară a prețurilor în mai multe rețele de benzinării.