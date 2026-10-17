Prima ieftinire a benzinei din ultimele două luni. Cât costă litrul la Petrom și OMV
Benzina s-a ieftinit pentru prima dată în ultimele două luni, după ce OMV Petrom a redus vineri seară prețurile cu 5 bani pe litru, atât în stațiile Petrom, cât și în cele premium OMV, potrivit datelor citate de Profit.ro. Reducerea a fost urmată și de alți distribuitori, inclusiv MOL.
În urma reducerii operate vineri seară, un litru de benzină standard costă 10,06 lei în stațiile Petrom și 10,12 lei în stațiile OMV.
OMV Petrom a redus vineri seară prețurile cu 5 bani pe litru
Și MOL a redus prețul benzinei cu 5 bani pe litru, aducându-l la același nivel practicat în stațiile OMV.
Socar vinde benzina cu 10,11 lei/l la stația de pe strada Vasile Lascăr, nr. 141A.
MOL afișează la carburant un preț de 10,12 lei/l.
Potrivit datelor analizate de Profit.ro, ultima ieftinire a benzinei operată de OMV Petrom avusese loc pe 11 august. De atunci, compania efectuase exclusiv majorări de preț, până la reducerea anunțată vineri seară.
Prima reducere după o perioadă de scumpiri
Decizia marchează o schimbare de direcție în evoluția recentă a prețurilor la benzină, după aproximativ două luni în care șoferii au fost nevoiți să suporte scumpiri succesive.
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Reducerea de 5 bani pe litru se aplică atât în rețeaua Petrom, cât și în stațiile OMV, iar faptul că și alți distribuitori au urmat exemplul liderului pieței indică o ajustare similară a prețurilor în mai multe rețele de benzinării.